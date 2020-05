En vue du déconfinement, une nouvelle piste cyclable pour se rendre de Paris à La Défense sans prendre le RER A ou le métro. — Jacques Witt/SIPA

Paris-La Défense sans prendre le RER A ou la ligne 1, ce sera possible, ce lundi, en vélo sur un trajet sécurisé. En vue du déconfinement et pour éviter aux Parisiens et Franciliens qui se rendent à La Défense de prendre les transports en commun, la ville de Neuilly a accéléré l’ouverture de deux kilomètres de pistes cyclables prévues dans le cadre des Allées de Neuilly. Et les jonctions entre Paris, Neuilly et La Défense seront également assurées.

Ces deux kilomètres de pistes viennent rejoindre ceux mis en place par la mairie de Paris sur les Champs-Elysées ou la rue de Rivoli et qui permettent de faire les Tuileries-La Défense « en toute sécurité », se félicite le maire de Neuilly-sur-Seine Jean-Christophe Fromentin.

Déconfinement : Soixante stations de métro resteront fermées lundi à Paris https://t.co/wlu1GZzWlk via @20minutesParis pic.twitter.com/lywdhpo2Wc — 20minutes Paris/IDF (@20minutesparis) May 8, 2020

Pour l’édile, « cette crise est l’occasion d’accélérer les transformations inéluctables de la ville et de tester des innovations sur un des axes urbains les plus symboliques et les plus puissants du monde ». D’où l’ouverture de ce tronçon qui préfigure la rénovation des Allées de Neuilly mais aussi les travaux d’aménagement de la Porte Maillot, des places de l’Etoile ou de la Concorde notamment en faveur des vélos ou des piétons.