Paris Plages 2020 est maintenu et pourrait débuter mi-juillet. Crise du coronavirus oblige, l’opération sera conforme aux gestes barrières et exigences sanitaires

A chacun son jardin, chacun sa plage. Alors que les habitants des littoraux, maires et communautés de surfers militent pour l’ouverture des plages de Biarritz à Saint-Malo, les Parisiens subissent aussi le confinement et semblent devenir les grands pestiférés du moment. A l’Ile d’Oléron, Christophe Sueur, le maire de Saint-Pierre-d’Oléron a annoncé ce mardi l’ouverture – malgré l’interdiction – de ses plages le 11 mai, « nos plages sont nos parcs, nos jardins, notre bouffée d’oxygène », dit-il, et justifie notamment sa décision par l’incapacité des Parisiens à venir actuellement.

« Avec le respect de la limite des déplacements dans un rayon de 100 km, on n’a absolument pas à être inquiets, notamment d’une éventuelle venue des habitants de la région parisienne puisqu’ils ne pourront pas se déplacer jusqu’à chez nous », note-t-il dans une lettre envoyée à Emmanuel Macron.

#Rendeznouslamer

Le gouvernement ne prévoit pas d’autoriser l’accès aux plages avant le début du mois de juin et pour le moment la période estivale reste en suspens. Alors que la rébellion s’organise, que le hashtag #rendeznouslamer grossit sur les réseaux sociaux et qu’une pétition a récolté 70.000 signatures pour la réouverture des plages, les Parisiens, eux, commencent à obtenir gain de cause.

Cet été, les Parisiens pourront au moins profiter de « leur » mer, des joies d’un semblant de sable, des rires et des couchers de soleil sur les quais de Seine et au bassin de la Villette à Paris Plages, notre parc, notre jardin, notre bouffée d’oxygène. L’opération Paris Plage 2020 est maintenue, confirme la mairie de Paris à 20 Minutes et pourrait débuter mi-juillet. Crise du coronavirus oblige, l’opération sera conforme aux gestes barrières et exigences sanitaires.

Paris Plages « reprendra » mais dans « une forme allégée »

Anne Hidalgo a indiqué que Paris Plages sera maintenu mais « dans une forme allégée », a-t-elle indiqué ce mardi à l’AFP. Dans un entretien à Télérama, Christophe Girard, adjoint à la culture, abonde : « Paris Plage reprendra sur les quais de Seine, mais selon les nouvelles exigences sanitaires ». Contacté par 20 Minutes, le service des canaux confirme que l’opération est maintenue. « Paris Plages reprendra. Nous étudions en ce moment les possibilités pour le bassin et de nouvelles propositions d’animation respectant les mesures de distanciations physiques », indique-t-on également à l’Hôtel de ville. Les prémices de l’opération se mettent d’ores et déjà en place et du côté du bassin de la Villette, ça bouge.

Un enfant plonge dans le bassin de la Villette - Martin BUREAU / AFP

« Le service des Canaux vient de me demander de quitter mon emplacement pour permettre la baignade dans le bassin cet été. Je dois partir mardi », explique à 20 Minutes, Charles, gérant d’ une péniche-bar à vin, La Bougeotte, amarrée depuis novembre dernier au bassin de la Villette. Charles va partir un peu plus loin et rejoindre pour l’été le rond-point des Canaux. Les services des Canaux devraient, eux, entamer ensuite un faucardage du bassin et un début d’installation du matériel lundi 18 mai. Et installer un système de piscine à vagues pour préparer les Jeux olympiques 2024 ?

Romain Lescurieux