SOCIETE Sur la vidéo de l’interpellation tournée par un habitant, on entend notamment un policier traiter le suspect de « bicot »

Les policiers impliqués intervenaient dans le cadre d'un vol en réunion (illustration) — DENIS CHARLET / AFP

​L'interpellation, filmée par un habitant samedi soir à L’Ile Saint-Denis (Seine-Saint-Denis), avait suscité une vague d'indignation. Le préfet de police de Paris a demandé ce lundi la suspension de deux policiers mis en cause pour des propos racistes proférés lors de l’arrestation d’un homme suspecté de vol en réunion sur un chantier et ayant plongé dans la Seine pour échapper aux policiers.

« Avec l’accord du ministre de l’Intérieur, le préfet de police Didier Lallement a demandé au directeur général de la police nationale (DGPN) la suspension des deux policiers mis en cause dans la tenue de propos racistes entendus dans une vidéo diffusée sur les réseaux sociaux », a indiqué la préfecture à l’AFP.

Propos racistes

Sur la vidéo en question, on entend un des policiers lancer à l’encontre de l’interpellé : « Un bicot comme ça, ça nage pas ! » « Ah ah ! Ça coule, tu aurais dû lui accrocher un boulet au pied ! » lui répond, amusé, un autre agent. Dans une seconde vidéo mise en ligne, on entend le suspect, emmené dans un fourgon, crier et des policiers rire. Selon une source policière, ces deux agents auraient reconnu être les auteurs des propos incriminés.

L’homme interpellé, dont l’identité est incertaine, serait âgé de 27 ans et de nationalité égyptienne. Un temps hospitalisé après sa chute dans la Seine, il a été brièvement placé en garde à vue pour vol par effraction et en réunion.

Une obligation de quitter le territoire a été prononcée à son encontre après son interpellation et l’enquête pour vol a été classée sans suite, a précisé le parquet.

« Lumière sera faite »

Plus tôt, le ministre de l’Intérieur Christophe Castaner, a assuré sur Twitter que « toute la lumière sera faite » sur cette affaire, ajoutant que « le racisme n’a pas sa place dans la police républicaine ».

Dans cette affaire, l’Inspection générale de la police nationale (IGPN, « la police des polices ») a été saisie de deux enquêtes, l’une judiciaire ouverte par le parquet de Nanterre, l’autre administrative à la demande du préfet de police.