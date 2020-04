Illustration de la justice. — Pixabay

Un suspect vient d'être mis en examen et écroué dans l'énigmatique affaire de l'assassinat de Christian Maréchal, patron de la police municipale de Chambourcy (Yvelines), retrouvé poignardé chez lui en 2007, a confirmé le parquet de Versailles dimanche. Pedro D., né en 1983 et habitant de la commune cossue des Yvelines, a été interpellé le 17 avril, a indiqué la même source, confirmant une information du Parisien.

Mais son état de santé ayant été jugé incompatible avec une garde à vue, il n'a pu être déféré que cette semaine. Il a été placé en détention provisoire samedi pour «assassinat» du fait d'«un faisceau d'indices graves et concordants» retenus contre lui, selon cette source.

18 coups de couteau

Le 21 mars 2007 au soir, Christian Maréchal, 59 ans, avait été retrouvé lardé de 18 coups de couteau dans son pavillon, alors que sa femme assistait à une réunion politique. Aucun témoin, aucune trace d'effraction, une seule trace ADN retrouvée mais qui ne mènera à rien.

Et, comme pour brouiller les pistes, le ou les tueurs laissaient une lettre farfelue signée Al-Qaïda, justifiant le meurtre par la présence française en Afghanistan. Pedro D., qui souffre de problèmes psychiatriques, est déjà connu des enquêteurs.

Il apparaît dans le dossier dès 2010 comme l'auteur de lettres au contenu confus adressées à la mairie de Chambourcy. Il semble y indiquer «avec des termes de fou» que Christian Maréchal aurait «pris pour lui», se rappelle Fanny Colin, l'avocate de la veuve de la victime.

Mais son ADN ne correspondait pas et rien ne permettait de le relier aux faits, poursuit-elle. Il réapparait en 2012, à travers des e-mails anonymes en provenance du Portugal, mettant en cause la «communauté maghrébine de Chambourcy» dans des termes toujours aussi confus.

Les enquêteurs de la police judiciaire de Versailles remontent le fil, retrouvent l'expéditeur grâce à l'adresse IP: Pedro D., qui effectue des «allers-retours fréquents entre la France et le Portugal», selon Le Parisien. Mais impossible encore de le relier au crime. Il est à nouveau laissé libre.

« Il convient de rester prudent »

Une nouvelle juge d'instruction a récemment repris la procédure et réorienté l'enquête vers Pedro D., note Me Colin. Mais en l'état actuel de l'enquête - sans mobile évident ni aveux et en l'absence de preuve ADN -, «il convient de rester prudent», tempère l'avocate.

Dans cette mystérieuse affaire, plusieurs personnes ont déjà été placées en garde à vue puis relâchées et des centaines de témoins entendus. Ces dernières années, la thèse d'un «crime de haine ou de vengeance» était privilégiée par la partie civile.