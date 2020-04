Les Champs-Elysées imaginés à l'horizon 2030. — PCA-Stream

L’expo Champs-Elysées : Histoire et Perspectives comme toutes les autres expositions a été une victime collatérale du coronavirus. En ces temps de confinement, ses organisateurs – Le Pavillon de l’Arsenal et l’agence d’architectes PCA-STREAM – ont décidé de faire profiter tout le monde de leur « Vision 2030 » en digitalisant l’expo et en proposant une visite immersive et participative des Champs-Elysées.

A défaut de s’y balader comme Joe Dassin ou Maître Gims, parents et enfants pourront descendre les Champs-Elysées du futur​ bien calés dans leur canapé et en devenir les co-constructeurs. En effet, il est possible de soumettre ses propositions pour remodeler la plus belle avenue du monde comme l’ont fait déjà 46.000 Français et Françaises.

