Rachida Dati a critiqué ce mardi la gestion de la crise liée au coronavirus et au déconfinement par Anne Hidalgo et son équipe. « La mairie de Paris n’a pas pris de disposition », a estimé sur LCI la maire du 7e arrondissement et candidate LR à la mairie de Paris, fustigeant une « mairie centrale [qui] ne nous a pas donné de consigne, ni d’instruction, ni même d’anticipation. »

Favorable au port de masques, l’édile s’interroge sur la disponibilité de ces derniers. « La mairie de Paris a annoncé 500.000 masques d’ici fin avril, on a demandé (…) le contrat de commande (…) On n’a pas de réponse. » « On est démuni parce qu’on se débrouille tout seul sur le terrain », a-t-elle regretté.

Dans une interview au Journal du Dimanche, la maire de Paris Anne Hidalgo a annoncé les premières mesures pour préparer la capitale au déconfinement, et promis, entre autres, de distribuer à terme plus de deux millions de masques réutilisables via les pharmacies. Elle a également plaidé pour une réouverture progressive des écoles et l’usage massif de tests.

Une campagne sur fond de crise sanitaire ?

Arrivée deuxième au premier tour du scrutin le 15 mars (22 % des voix), Rachida Dati multiplie les attaques contre sa rivale, la socialiste Anne Hidalgo, largement en tête avec 30 % des voix. Interrogée sur l’opportunité de ces critiques dans une campagne électorale suspendue pour l’heure, la candidate s’est défendue de faire « de la politique politicienne ». « Aujourd’hui, la campagne c’est Anne Hidalgo qui la fait par des annonces gadgets », a-t-elle poursuivi.

Sur le calendrier du second tour, qui pourrait être reporté à l’automne voire à mars 2021, la candidate LR plaide pour que « dès lors que les garanties sanitaires seront assurées et accordées, qu’il y a un consensus là-dessus. Il faut que le deuxième tour ait lieu assez rapidement ».