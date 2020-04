Une habitante de Clichy-sous-Bois, en février 2020 (photo d'illustration) — Philippe LOPEZ / AFP

« Nous, ça fait 50 ans qu’on est dans le confinement dans des bâtiments de 20 étages à cinq familles. » En Seine-Saint-Denis, les mesures destinées à lutter contre le coronavirus se heurtent aux grandes difficultés économiques et sociales auxquelles le département est confronté. Face à l’épidémie, les membres des collectifs ACLEFEU et TOUCOULEURS se sont mobilisés à Clichy-sous-Bois pour distribuer des colis alimentaires aux familles les plus démunies.

« Beaucoup de gens vivent au jour le jour », constate une bénévole d’ACLEFEU. « D’autres sont nombreux au sein de leur famille et n’ont pas les moyens de se nourrir. » La fermeture de nombreux marchés, notamment, a pénalisé de nombreux foyers. Notre partenaire, Brut, a suivi cette opération en vidéo :