Le pass Navigo sera remboursé jusqu'au 10 mai, date à laquelle le confinement doit prendre fin. — ClÈment Follain / 20 Minutes

Le remboursement des abonnés Navigo ne concernait jusqu’à présent que le mois d'avril. Il est désormais étendu jusqu’au 10 mai a annoncé Valérie Pécresse dans les colonnes du Parisien. « Maintenant que nous avons une date [le 11 mai], on peut faire quelque chose d’un peu plus bordé, précise Ile-de-France Mobilités. Au total, le remboursement sera de 100 euros pour un pass annuel, 50 euros pour un pass Imagine R ou Senior. »

La mesure inclut également le pass Navigo mensuel. « De prime abord, on peut se dire que vu le confinement, personne ne prendra de pass Navigo mensuel, mais il reste quand même 500.000 personnes qui prennent les transports en commun chaque jour pour aller travailler, précise IDF Mobilités. Evidemment c’était important qu’ils soient inclus dans la mesure. »

Un site en ligne fin avril

Comme pour les grèves de décembre, un site où il faudra effectuer sa demande de remboursement sera mis en place, au plus tard fin avril. Mais aucune adresse Web ne sera communiquée avant la mise en ligne du site. « Nous ne voulons pas la donner trop tôt, car la dernière fois, nous l’avions donné un peu tôt, et des petits malins avaient fait des sites parallèles et frauduleux », justifie l’organisme public.

Le coût sera entièrement pris en charge par IDF Mobilités. Il est évalué à « au moins 130 millions d’euros, même si ça dépendra du nombre de gens qui feront la démarche ».