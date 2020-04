A Paris, des boulevards pourraient être transformés en gigantesques pistes cyclables lors du déconfinement. — CHRISTOPHE SAIDI/SIPA

Le premier adjoint à la Maire de Paris a évoqué ce mardi la possibilité de transformer temporairement des boulevards de la capitale en pistes cyclables lors du déconfinement prévu à partir du 11 mai. « Pour éviter que les gens retournent dans les transports en commun de façon trop massive en même temps, [nous travaillons sur la possibilité de] créer des pistes cyclables provisoires », a annoncé Emmanuel Grégoire sur BFM Paris. « Christophe Najdovski [adjoint à la Maire de Paris en charge des mobilités], travaille sur le concept de l’urbanisme tactique, qui consiste à créer du provisoire pour répondre à des besoins liés à la crise », a-t-il précisé.

Des boulevards temporairement transformés en pistes cyclables lors du déconfinement? "C'est clairement une option qui est sur la table", confirme le premier adjoint à la marie de Paris Emmanuel Grégoire pic.twitter.com/K0bRadd9nh — BFM Paris (@BFMParis) April 14, 2020

Emmanuel Macron a annoncé lundi un début de déconfinement à partir du 11 mai, accompagné d’une réouverture progressive des établissements scolaires et des crèches, et d’une reprise de l’activité. Pour Emmanuel Grégoire, « l’idée » derrière cette proposition est d’inciter « les gens qui peuvent se passer d’aller dans les transports en commun » de le faire, pour éviter « les risques » mais aussi pour « accélérer le développement du vélo comme pratique de mobilité ». « On y travaille depuis déjà un certain temps. On aura l’occasion de le préciser dans les semaines à venir », a-t-il assuré.