SOCIETE Chantier mis en sommeil depuis le 16 mars en raison du coronavirus et arrêté de péril toujours en cours… Où en est Notre-Dame-de-Paris, un an après avoir été ravagée par les flammes ?

L'incendie de la cathédrale Notre-Dame de Paris. — T.Mallet / AP / SIPA

Il est aux alentours de 18h30 quand les flammes commencent à dévorer l’intérieur de la charpente de la cathédrale Notre-Dame de Paris, ce lundi 15 avril 2019. L’édifice construit entre le XIIe et le XIVe siècle devient en quelques minutes un véritable brasier. Aux abords : les sirènes stridentes des secours, les vibrations d’un hélicoptère et une forte odeur de fumée envahissent l’air. Peu avant 20 heures, la célèbre flèche culminant à 93 mètres de hauteur s’écroule sous les yeux de milliers de Parisiennes, de Parisiens et de touristes, rassemblés autour du monument et partagés entre tristesse et stupéfaction.

#NotreDame part en feu sous le regard impuissant des Parisiennes et Parisiens pic.twitter.com/Tgj9cGnNzC — Romain Lescurieux (@RLescurieux) April 15, 2019

Près de 400 pompiers sont alors mobilisés durant 15 heures pour finalement éteindre totalement le feu le lendemain vers 9h30. La structure de la cathédrale « est sauvée et préservée dans sa globalité », affirment alors les soldats du feu. Les dégâts restent toutefois considérables.

« Notre-Dame n’est pas sauvée »

Les deux tiers de la toiture sont détruits, la charpente surnommée « La Forêt » a été dévorée par les flammes, une partie de la voûte est touchée, des poutres calcinées se sont effondrées. Entre 350 et 400 tonnes de plomb qui constituaient la toiture et la flèche ont été réduits en cendre. Heureusement, 1.300 œuvres ont été mises à l’abri au cours de la soirée, au musée du Louvre ou dans des entrepôts sécurisés pour être préservées et restaurées. Mais le chantier de Notre-Dame s’annonce colossal.

Emmanuel Macron évoque très vite la reconstruction du monument. « Cette cathédrale, nous la rebâtirons. Tous ensemble. C’est une part de notre destin français. Je m’y engage : dès demain une souscription nationale sera lancée, et bien au-delà de nos frontières ». Les travaux débutent sous l’égide de Louis Georgelin, le général chargé de piloter la renaissance en cinq ans de la cathédrale. Le militaire missionné par Emmanuel Macron a en effet promis un Te Deum à Notre-Dame le 16 avril 2024. « Notre-Dame n’est pas sauvée », rappelle-t-il en janvier 2020. A quelques jours du triste anniversaire, l’arrêté de péril n’a d’ailleurs toujours pas été levé. « Elle est sous surveillance et nous sommes optimistes mais nous devons rester prudents », indique-t-on au sein de l’Établissement public chargé de la conservation et de la restauration de la cathédrale Notre-Dame de Paris, contacté par 20 Minutes. Actuellement mis en sommeil en raison du coronavirus, le chantier avait déjà été interrompu durant trois semaines l’été dernier en raison des risques de contamination au plomb.

Sécurisation, consolidation, coronavirus et restauration

« On avait prévu de commencer le démontage de l’échafaudage le 23 mars. Une opération complexe et spectaculaire qui avait nécessité un protocole (…) Nous étions aussi en train d’installer un deuxième échafaudage au-dessus du premier pour permettre aux cordistes de s’accrocher et descendre sur l’échafaudage sinistré et ainsi y découper les 40.000 tubes. On devra reprendre ça quand le chantier va redémarrer », détaille Jeremie Patrier-Leitus, directeur de la communication, de la médiation culturelle et du développement au sein de l'Établissement public. Cette entreprise complexe doit durer plusieurs mois. C’est notamment quand cet énorme échafaudage sera totalement retiré que la cathédrale pourra être déclarée hors danger. Le nettoyage des voûtes devrait aussi être relancé.

Car en un an, il y a déjà eu un certain nombre d’opérations menées par les compagnons. Des protections ont été posées sur les fenêtres. La mise hors d’eau du chœur, de la nef et du transept de Notre-Dame a été effectuée grâce à des bâches. Les vestiges ont été déblayés puis triés à l'aide de robots télécommandés. Des mesures de protection comme des filets ont été mises en place pour protéger les riverains et les personnes travaillant sur le chantier notamment pour éviter des chutes de pierres. Les pignons des transepts ont été renforcés et stabilisés. Les arcs-boutants qui assurent la stabilité de la cathédrale ont tous été cintrés. Enfin, une grue de 74 mètres a été installée. Mais toutes les opérations sont depuis le 16 mars suspendues. Un temps de mise en sommeil du chantier qui permet finalement à distance d’appréhender la suite.

« On maintient l’objectif de 2024 »

L’Etablissement public dit avancer sur les prochaines étapes du chantier : La dépose de l’orgue, la dépollution au plomb de la cathédrale ou encore la sécurisation des voûtes. Les architectes continuent eux aussi de travailler sur les études de diagnostic et de restauration. Et ainsi éclairer les choix et décisions prises pour la reconstruction. Le confinement peut-il engendrer un éventuel retard ? Les équipes de Louis Georgelin réfutent. « Pour le moment on maintient l’objectif de rendre la cathédrale au culte et aux visiteurs le 16 avril 2024 ».

En attendant le temps est à la double adaptation. Le diocèse de Paris a annoncé la semaine dernière une série de dispositifs pour les célébrations de Pâques dans une cathédrale en chantier et en pleine crise du coronavirus. Sept personnes, des religieux et trois artistes, ont observé un « temps de méditation » vendredi, jour du Vendredi Saint pour les catholiques. Mgr Michel Aupetit, archevêque de Paris, a notamment vénéré la Sainte Couronne d’épines au cœur de la cathédrale.