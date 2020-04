Une femme faisant son jogging, autour du Champs de Mars, à Paris, non loin de la Tour Eiffel. — NICOLAS MESSYASZ/SIPA

Les sportifs aguerris ou ceux qui venaient tout juste de se commander des baskets de course sur Amazon vont être déçus. La maire de Paris, Anne Hidalgo, et le préfet de Police, Didier Lallement​, ont décidé ce mardi de renforcer les règles du confinement en limitant la pratique sportive individuelle. Notamment du jogging.

#Coronavirus | Le préfet de Police, en concertation avec la Maire de Paris, renforce les règles du confinement

en limitant la pratique sportive individuelle à compter du mercredi 8 avril 2020.

➡️Ces sorties ne sont désormais plus autorisées entre 10h et 19h. pic.twitter.com/z1M46wIfjf — Préfecture de Police (@prefpolice) April 7, 2020

« Mesures de contrôle renforcées »

A compter de ce mercredi, les sorties pour des activités sportives individuelles

ne seront en effet plus autorisées entre 10 heures et 19 heures sur l’ensemble du territoire de Paris. Elles restent donc autorisées de 19 heures à 10 heures, « au moment où l’affluence dans les rues est la plus faible », indique la préfecture de police dans un communiqué.

« Le week-end dernier, les mesures de contrôle des promeneurs et sportifs ont d’ores et déjà été renforcées dans la Capitale, notamment dans les bois de Vincennes et de Boulogne​, dans les espaces verts non clôturés, sur certaines places publiques et le long des canaux parisiens », note la PP. Et de préciser : « La maire de Paris et le préfet de Police rappellent à nouveau que les sorties, même autorisées, doivent être strictement limitées à ce qui est urgent et indispensable, et ne sauraient devenir des motifs de déplacements quotidiens multiples ni conduire à favoriser des regroupements dans l’espace public ».