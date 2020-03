Emmanuel Macron a visité ce lundi un centre d'hébergement pour SDF. — LUDOVIC MARIN -POOL/SIPA

Emmanuel Macron est arrivé lundi après-midi dans un ancien hôtel de Paris réquisitionné pour accueillir des personnes sans domicile fixe (SDF)​ durant la crise du coronavirus. Le chef de l’Etat a été accueilli au Centre d’hébergement Kellermann, dans le 13e arrondissement, un ancien hôtel, propriété de la Ligue de l’enseignement et réquisitionné par la préfecture d’Ile-de-France, « afin d’y rencontrer des travailleurs sociaux engagés dans l’accompagnement » de SDF « pour l’association Coallia, créée en 1982 », a indiqué l’Elysée.

D’une capacité de 446 places, il accueille déjà 177 personnes. Le président est accompagné par le ministre du Logement Julien Denormandie qui avait annoncé samedi la mise à disposition de 2.000 places d’hôtel supplémentaires en France pour héberger des sans-abri, ainsi que l’ouverture de trois sites de confinement pour soigner des SDF malades du Covid-19. « Au total, l’Etat débloque une enveloppe d’urgence de 50 millions d’euros supplémentaires pour l’hébergement », avait-il indiqué.

Face au coronavirus, le gouvernement a prolongé de deux mois la trêve hivernale, jusqu’à la fin mai, suspendant ainsi les expulsions et remises à la rue des 14.000 personnes logées en centres d’hébergement d’urgence seulement pendant l’hiver. Depuis plus de deux semaines, Emmanuel Macron a effectué plusieurs déplacements liés à la crise, à la rencontre des personnels soignants et des chercheurs.