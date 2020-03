SOUTIEN Le service est mis en place par Ile-de-France Mobilités et la RATP

Ile-de-France Mobilités et la RATP ont décidé de mettre des bus à disposition du personnel hospitalier. — Clément Follain / 20 Minutes

Vingt navettes de bus réservées exclusivement aux personnels hospitaliers seront mises en place à partir de lundi en Ile-de-France pour faciliter leurs déplacements, ont annoncé dimanche Ile-de-France Mobilités et la RATP. Ce nouveau service est mis en place pour une durée indéterminée pour permettre le déplacement du personnel hospitalier « entre grands pôles de transports et grands pôles hospitaliers » avec un intervalle de passage d’un bus toutes les 30 minutes sur chaque ligne, selon un communiqué.

Île-de-France Mobilités et la @RATPgroup sont mobilisées dans la lutte pour endiguer l’épidémie du #coronavirus avec la mise en place de 20 services de navettes réservées au personnel hospitalier de l’@APHP. https://t.co/zLfj3I6LOH #COVIDー19 pic.twitter.com/ZduoVWiEXY — IDF Mobilités (@IDFmobilites) March 22, 2020

« Ce service a été construit et élaboré avec l’Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) », selon la même source. Il doit « permettre aux personnels hospitaliers de se rendre sur leur lieu de travail sans difficulté » et s’inscrit en complément de la continuité de service sur le réseau francilien, ajoute le communiqué. Il fonctionnera de 6h à 9h, de midi à 15h et de 19h à 22h.

Toutes les fiches horaires des lignes sont disponibles sur www.ratp.fr/personnels-hospitaliers. Des navettes desserviront par exemple les hôpitaux Rothschild, Armand-Trousseau et Saint-Antoine au départ de la gare de Lyon, ou encore La Collegiale, Cochin, Broca et La Pitié-Salpêtrière au départ de la gare d’Austerlitz.