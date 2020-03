Un isoloir (illustration) — KONRAD K./SIPA

Mode de scrutin, arrondissements qui peuvent basculer, possibles alliances… 20 Minutes refait le point à quelques jours du premier tour.

Paris Centre, le 12e et le 14e arrondissement, seront particulièrement guettés dimanche soir.

L’entre-deux-tours sera l’occasion de discussions, de tractations et de fusions car Paris ne pourra pas se gagner seul.

Sprint final. Après des mois de campagne, place au premier tour des élections municipales. De la dissidence de Cédric Villani à l’arrivée du coronavirus en passant par l’abandon de Benjamin Griveaux après la diffusion de vidéos intimes… La bataille parisienne aura été dense et rythmée par de nombreux rebondissements. Plus d’un million de Parisiens sont désormais appelés aux urnes. Les huit candidats principaux à la mairie de Paris sont, eux, dans les starting-blocks. Mode de scrutin, arrondissements qui peuvent basculer, possibles alliances, 20 Minutes refait un point pour ceux qui n’ont rien suivi.

Comment vote-t-on ?

Paris, c’est les States. Avec un mode de scrutin au suffrage universel indirect imposé par la loi PLM, la capitale (comme Lyon et Marseille) connaît des élections municipales à part du reste de la France. Concrètement, ce n’est pas une élection qui se joue mais plusieurs, dans chacun des 17 arrondissements (le 1er, le 2e, 3e, 4e, ayant fusionné) afin d’élire un maire et des conseillers municipaux. Parmi eux, 163 conseillers de Paris désignent ensuite – comme des grands électeurs américains – la ou le futur maire de Paris. A noter que tous les arrondissements ne se valent pas. Dans chaque arrondissement, un certain nombre de conseillers municipaux sont en effet élus en fonction du nombre d’habitants. Et plus il est peuplé, plus il dispose de conseillers qui siégeront au Conseil de Paris. Pour encore plus de détails, retrouvez notre vidéo ci-dessous.

Quels sont les swing arrondissement ?

Comme aux États-Unis et ses « swing states » (état-pivot) lors de l’élection présidentielle, à Paris, lors des élections municipales, des « swing arrondissements » ou arrondissement « à bascule » peuvent changer de camp et faire basculer le résultat du vote final. Les 12e et 14e arrondissements, avec chacun 10 conseillers de Paris élus, sont décisifs pour les élections municipales. Ces deux secteurs devront rester aux mains de la gauche pour qu’Anne Hidalgo puisse espérer conserver l’Hôtel de Ville. A noter que c’est la première fois qu’une élection s’y déroule depuis que les quatre arrondissements ont fusionné. En 2016, dans le cadre de la réforme du statut de Paris, Anne Hidalgo, souhaitait une fusion des arrondissements les moins peuplés de la capitale au nom d’une meilleure « représentation démocratique » alors que ses opposants dénonçaient une « réforme électoraliste ». A ce titre, Paris Centre reste la grande inconnue de l’équation.

Quelles possibles alliances après le premier tour ?

Tous les candidats le savent, Paris ne se gagnera pas seul. Agnès Buzyn et Rachida Dati peuvent-elles mettre en place un front anti-Hidalgo ? La grande coalition climat va-t-elle soudainement ressurgir ? Quid du rôle de Cédric Villani ? Une chose est sûre, rien n’est encore joué. A ce stade, Rachida Dati refuse d’évoquer les alliances mais, avec le risque de triangulaires voire quadrangulaires inédites dans certains arrondissements, la droite risque de manquer d’alliés. Et d’autant que certains secteurs sont en proie à des dissidences. Anne Hidalgo aussi refuse d’évoquer pour le moment des alliances. Mais deux grandes orientations se dégagent selon la maire sortante : « Ceux qui mettent l’écologie au centre et ceux qui considèrent que l’écologie est une punition », a-t-elle déclaré lors d’un récent entretien à 20 Minutes.