C'est d'un Jack-Russel qu'est venue cette terrible histoire (illustration). — CATERS/SIPA

« La merde, ça vole toujours en escadrille », aimait à dire Jacques Chirac. Et c’est Anne L. qui en a subi l’amère expérience, ce lundi, rapporte Le Parisien. Il faut dire qu’elle ne l’a pas vraiment volé, comme l’a jugé le tribunal correctionnel de Paris où elle était poursuivie pour « avoir outragé un agent par parole de nature à porter atteinte à sa dignité ou au respect dû à sa fonction ».

L’histoire, relate quotidien régional, date du 7 décembre 2017 quand, Lionel et Modibo, deux agents de la DPSP (Direction de la prévention, de la sécurité et de la protection), surveillent en civil le parc des Buttes Chaumont, dans le 19e arrondissement. Quand ils repèrent deux Jack-Russel dont l’un défèque sur la pelouse du parc. Or la propriétaire, Anne L., ne ramasse pas la crotte. Ni une ni deux, le duo s’approche afin de la verbaliser à hauteur de 68 euros pour déjection canine.

Insultes et gestes obscènes

Sauf que la quinquagénaire ne l’entend pas de cette oreille et décline une fausse identité avant de refuser de donner son numéro de téléphone. Lionel et Modibo la suivent jusqu’à son véhicule pour relever son numéro d’immatriculation. Anne L. combine alors insultes et gestes obscènes pour marquer son désaccord. Lionel décide alors de porter plainte, pas pour de l'« argent mais [pour] la reconnaissance de [s] on travail », selon Le Parisien.

Au tribunal, l’accusée conteste les faits et assure avoir été effrayée par les agents en civil, les prenant pour des SDF. Une version qui n’a guère convaincu la justice. Plus de deux ans après les faits, celle-ci a donc condamné Anne L. à 350 € pour l’amende, et 100 € pour les frais d’avocat avec stage obligatoire de citoyenneté.