La Seine en crue — 20 Minutes

La Seine continue de grossir. « D’après les prévisions, on devrait atteindre 4,30 mètres lundi », a indiqué l’adjointe à la Sécurité à la maire de Paris, Colombe Brossel, à l’AFP. Ce dimanche à 8 h, le niveau du fleuve aux célèbres méandres s’établissait à 4,07 m. Quatre nageurs policiers, assistés d’un bateau semi-rigide, ont profité des fortes eaux pour une sortie dominicale d’entraînement.

Par ailleurs, le transfert des sans-abri accueillis sur une péniche vers deux gymnases des 13e et 15e arrondissements a été décidé. En outre, « les maraudes ont été faites pour alerter les personnes sans domicile fixe​ », a précisé l’élue. Anticipant une crue, les services de la Ville « ont fermé le tunnel des Tuileries et l’accès aux berges de la rive gauche », ainsi que d’autres voies près des berges et l’île aux Cygnes. La mairie y dépêche « des agents pour dissuader les riverains de s’approcher » des quais.

Si la Seine atteint 4,50 mètres (contre 6,10 lors du pic de 2016), la mairie « mobilisera tous les gestionnaires de parking pour vérifier qu’il n’y a pas de remontée de nappes dans les parkings souterrains », a ajouté Colombe Brossel. « Les précipitations remplissent les nappes phréatiques, et celles-ci remontent », a-t-elle précisé. Il faudra enfin « s’assurer que toutes les populations fragiles y compris dans le bois de Boulogne, sont bien alertées et mises à l’abri, autant que de besoin ».