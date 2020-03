La baguette française pourrait faire son entére au patrimoine de l'Unesco — Michel Euler/AP/SIPA

Elle se trouvait en 2019 dans le 12e arrondissement, elle est désormais dans le 17e. La meilleure baguette 2020 de Paris est celle Taieb Sahal, artisan boulanger-pâtissier dont la boulangerie « Les Saveurs de Pierre Demours » est située au 13, rue Pierre Demours. Il a décroché ce jeudi le Grand prix de la Baguette de tradition française de la Ville de Paris.

210 baguettes en lice

Sur les 210 baguettes déposées le matin même, celle proposée par le lauréat a su se démarquer et convaincre un jury présidé par Olivia Polski, adjointe à la Maire de Paris chargée du Commerce et de l’Artisanat et composé de professionnels et de 6 Parisiennes et Parisiens. Parmi les critères retenus : l’aspect du produit, la qualité de sa cuisson, la consistance de la mie, son odeur et bien sûr son goût.

Taieb Sahal remporte une dotation de 4.000 euros. Il aura également l’honneur, pendant un an, d’être l’artisan boulanger qui fournira officiellement les cuisines du Chef Guillaume Gomez​, au Palais de l’Élysée. À l’issue du jury, les baguettes non consommées ont été données à l’association Aurore au profit des personnes sans-abri.