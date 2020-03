HAPPENING Les acteurs ont joué une petite pièce pour dénoncer la réforme des retraites et de manière générale la cure d'austérité infligée au secteur culturel

Grève à la Comédie française — 20 Minutes

La pluie s’est même arrêtée pour les laisser jouer. Des personnels en grève de l'Opéra de Paris et de la Comédie française ont donné ce dimanche après-midi une courte représentation devant le bâtiment de la Comédie Française, place Colette à Paris, pour protester contre la réforme des retraites.

Un orchestre s’est rassemblé sous le porche du bâtiment pour accompagner les acteurs qui se sont échangé les répliques aux fenêtres de la façade. Inspirée de L’Avare de Molière, la pièce mettait en scène un Harpagon réclamant son argent et qu’on pouvait aisément assimiler au gouvernement.

A l’issue de la représentation d’une quinzaine de minutes, un discours a été lu du balcon mettant en cause le projet de réforme des retraites. A également été dénoncé le recours à l'article 49.3 par le Premier ministre Edouard Philippe, dont le nom a été copieusement sifflé par une foule de quelques centaines de personnes. Celle-ci a ensuite scandé plusieurs « Macron démission ! » avant d’entonner « Et on ira jusqu’au retrait ! ».