Le musée du Louvre connaît un retard pour son ouverture, ce dimanche 1er mars, à cause du coronavirus. — VINCENT WARTNER / 20 Minutes

Le coronavirus s’attaque à la culture. Le musée du Louvre n’avait toujours pas ouvert ce dimanche matin en raison d’une mobilisation des personnels sur la question du coronavirus. « Une réunion d’information sur la situation sanitaire liée aux mesures de prévention du Covid-19 à la suite des instructions ministérielles transmises par les autorités compétentes, retarde l’ouverture du musée du Louvre ce dimanche 1er mars », a indiqué l’institution sur son site Internet et sur Twitter.

⚠ Une réunion d’info sur la situation sanitaire liée aux mesures de prévention du #COVID19 à la suite des instructions ministérielles transmises par les autorités compétentes, retarde l’ouverture du musée du Louvre ce dimanche 1er mars.

Le musée ne peut ouvrir pour le moment. pic.twitter.com/XJEjrnMG0n — Musée du Louvre (@MuseeLouvre) March 1, 2020

« Il y a une réunion d’information entre les agents du musée et la direction sur la situation sanitaire et les mesures de prévention liées au coronavirus, cela retarde l’ouverture du musée », a déclaré une porte-parole de l’établissement à l’AFP. « Les discussions ont duré toute la matinée », a-t-elle poursuivi, en indiquant qu’un point serait fait plus tard dans la journée.

🇫🇷 Epidemie de #coronavirus : alors que le musée du #Louvre est fermé, plusieurs dizaines de personnes patientent dans un espace confiné le temps que le personnel ait pris sa décision. Une AG est en cours. #COVID19 #CoronavirusFrance #COVID2019 pic.twitter.com/ZPoqGo2M1c — Conflits (@Conflits_FR) March 1, 2020

Sur une vidéo postée sur Twitter, on peut voir les visiteurs attendre l’ouverture du musée, sous la Pyramide du Louvre.