PREVENTION La candidate LREM et ex-ministre de la Santé avait dénoncé d’éventuelles négligences de la part de la municipalité

Emmanuel Grégoire, premier adjoint de la maire de Paris, a assuré ce lundi que la capitale était prête à faire face au coronavirus. — CELINE BREGAND/SIPA

« La ville de Paris est prête » à faire face à une éventuelle épidémie de coronavirus, a assuré lundi Emmanuel Grégoire, premier adjoint à la mairie de Paris. Avec Anne Souyris, adjointe à la santé, ils ont dressé lors d’une conférence de presse le bilan de leur préparation au risque d’épidémie depuis le début de l’année. Une cellule de veille sanitaire a été mise sur pied en janvier, elle peut se « décliner en cellule de crise » au besoin, ont-ils indiqué.

Point presse sur le #coronavirus :

Ce matin sur @Europe1, @agnesbuzyn a tenu des propos à la fois inexacts et mensongers. @Anne_Hidalgo, maire de #Paris, a bien pris des mesures et a écrit à la Ministre de la santé, qui lui a répondu. La situation appelle de la responsabilité. pic.twitter.com/RKcqVAZNVP — Emmanuel GREGOIRE (@egregoire) February 24, 2020

Ce mardi la mairie de Paris doit rencontrer les acteurs de la santé et de la prévention, notamment l’AP-HP, pour évoquer le dispositif à mettre en place en cas d’épidémie. « Nous n’avons pas eu communication d’un plan global sur le risque pandémique », a regretté Emmanuel Grégoire, « il est temps que l’État prenne la main ».

Polémique électorale

Les élus se sont offusqués des déclarations d’Agnès Buzyn, ex-ministre de la Santé. Lundi matin, elle a affirmé sur Europe 1 que son ancien ministère n’avait « pas eu de contact avec la mairie de Paris » pour anticiper une éventuelle épidémie. La candidate LREM à Paris a estimé que les agents de la ville de Paris n’étaient pas formés aux précautions à prendre face à « quelqu’un d’éventuellement contaminé ».

« Agnès Buzyn ment », a commenté Emmanuel Grégoire. Pour lui, les déclarations de l’ancienne ministre sont « irresponsables » et constituent une « grave faute politique ». Les élus ont fourni à la presse des copies de lettres échangées entre Anne Hidalgo, la maire de Paris, et Agnès Buzyn, lorsqu’elle était ministre de la Santé, le 31 janvier et le 12 février, à propos de la prévention de l’épidémie.

Ils ont aussi produit un courrier adressé par leurs soins aux maires d’arrondissement de Paris détaillant les mesures à mettre en place (gestes barrière, numéro d’urgence, dispositifs dans les écoles, etc.). Lundi, la mairie de Paris a par exemple fait savoir que les cours municipaux pour adultes n’accueilleraient pas d’élèves revenus des régions touchées par le virus.