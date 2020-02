L'offre Zity proposera 500 ZOE électriques en autopartage. — ZIty

Déjà présent sur le marché de l’autopartage parisien avec ADA, Renault a décidé de proposer courant mars une nouvelle offre avec l’espagnol Ferrovial.

Cette offre proposera 500 Zoe électriques en free-floating.

Le constructeur automobile mise sur une grande flexibilité pour séduire les usagers.

Depuis la fin d’Autolib' à l’été 2018, le secteur de l’autopartage à Paris est à la fois prometteur et plein de surprises. Prometteur pour les opérateurs puisque Renault annonce ce mardi lancer dans le courant du mois de mars son offre Zity, en partenariat avec le groupe espagnol Ferrovial. Et plein de surprises, puisque jusqu’à présent, Renault proposait déjà une offre d’autopartage Moov’in en collaboration avec le loueur Ada*. Offre qui s’achève donc avec Zity, le site moovin.paris étant désormais inaccessible.

Le constructeur a décidé de changer de braquet, fort de son expérience madrilène avec Ferrovial. « Cette offre d’autopartage basée sur le free-floating [sans bornes] propose 500 Zoe 100 % électriques et présente des avantages importants, vante Gilles Normand, responsable des services mobilités du groupe Renault. Elle est disponible 24h sur 24 et 7 jours sur 7, il n’y a quasiment pas de frais d’inscription liés à un abonnement mais différents tarifs, à la minute, au forfait temps, avec la possibilité de mettre le véhicule en stand by pendant un arrêt. »

La promesse de véhicules rechargés

Gilles Normand se veut optimiste puisqu’il assure qu’il y a « déjà plus de 20 % des Parisiens qui utilisent des services d’autopartage, donc il y a une appétence sur ce type de mobilités ». Même optimisme face aux difficultés de stationnement, principal écueil pour les offres de free-floating. « D’après les dernières données de la ville de Paris, le nombre de places de stationnement libres augmente, en raison du développement des mobilités alternatives. » Mieux, « selon une étude du ministère de la Transition écologique, une voiture en autopartage, c’est cinq voitures de moins et quatre places de stationnements libérées, donc c’est un levier important pour réduire les émissions polluantes et la congestion automobile. »

Enfin pour le rechargement des véhicules électriques, afin que l’utilisateur ne tombe pas en rade au bout de 5 minutes de conduite, Renault promet une gestion en temps réel. « Sur chacun de nos véhicules, on a une puce 3G qui nous indique l’état de charge, détaille Gilles Normand. Dès qu’on est en dessous d’un certain seuil, automatiquement, une personne va récupérer la voiture et l’emmener pour la recharger dans une des trois bases dont nous disposons, deux à Paris et une à Boulogne. »

Pour lutter contre le risque d’incivilités « faible d’après nos statistiques historiques », le directeur mobilité insiste sur l’importance d’avoir « des voitures qui sont nettoyées régulièrement car si le véhicule est propre et entretenu, ça limite un peu le risque. » Enfin les Zoe sont déployées sur Paris et Clichy, soit le périmètre dans lequel il faudra prendre et rendre la voiture. Entre-temps, il sera possible de se déplacer n’importe où sachant qu’il y a à peu près 300 km d’autonomie. En voiture Simone !

*Contacté à plusieurs reprises, le groupe ADA n'a pu être joint.