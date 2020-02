François Hollande a été pris à partie lors de la présentation de son livre dans une librairie de Montreuil (illustration — Olivier Juszczak/20 Minutes

L’ex-président de la République, François Hollande, a dû être exfiltré mercredi d’une librairie de Montreuil, en Seine-Saint-Denis. Venu présenter face à des enfants et adolescents son ouvrageLeur République, François Hollande a été interrompu par une douzaine de manifestants, a-t-on appris jeudi de source policière, confirmant une information de Libération.

Hollande exfiltré d'une librairie à Montreuil https://t.co/dSGzRNWwvw via @YouTube — Thierry Morvan (@ThierryMorvan) February 20, 2020

Sur une vidéo diffusée sur YouTube par l’un d’entre eux, on les voit scander « Hollande, dégage ! », « Loi travail » ou encore «Justice pour Adama » et lancer à l’adresse de l’auditoire : « Les enfants, n’écoutez pas Pinocchio ! » On aperçoit ensuite l’ex-chef de l’Etat sortir de la libraire sous les huées, sous escorte policière. « Il n’y avait pas de réelle volonté d’en découdre, il s’agissait de militants locaux d’extrême gauche qui étaient surtout dans l’intimidation », a commenté la source policière.