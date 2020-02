OKLM Le couple millionnaire a fait un passage ce mercredi soir dans le KFC du 10e arrondissement pour commander un bucket à emporter. Et ce, malgré les problèmes techniques sur les bornes et les mauvais commentaires TripAdvisor

Les époux Kanye West et Kim Kardashian — Zuma / Starface

Le KFC de SSD (Strasbourg Saint-Denis) en passe de devenir le hot spot de la capitale ? Pourtant maltraité dans les commenaires TripAdvisor (« à éviter », « hallucinant », « à la limite de l’arnaque »), le fast-food bénéficie ce jeudi d’un sacré coup de projecteur grâce au passage la veille au soir de Kim Kardashian et Kanye West venus commander en toute détente les fameux tenders du Colonel Sanders. Contactée par 20 Minutes, la directrice adjointe de ce restaurant du 10e arrondissement raconte une scène peu banale ponctuée de quelques galères.

Kanye West et Kim Kardashian de passage au KFC de Strasbourg - Saint-Denis, à Paris 👀 pic.twitter.com/cEUsxHP1dN — Kultur (@Kulturlesite_) February 20, 2020

« Mon collègue qui était en speed ne les a pas tout de suite reconnus »

« Ça s’est bien passé globalement, mais ils n’ont pas réussi à commander sur borne alors on les a pris à la caisse et mon collègue qui était en speed ne les a pas tout de suite reconnus », explique-t-elle. La scène n’a duré que quelques minutes, le temps pour le couple millionnaire de prendre « un bucket à emporter », précise-t-on au fast-food.

« Au final, ça m’a surpris, un peu choquée de voir Kim Kardashian et Kanye West au KFC. Surtout, on s’est demandé ce qu’ils faisaient à Strasbourg Saint-Denis. Les clients prenaient quelques photos et vidéos mais pareil, ils avaient l’air surpris », analyse celle qui se réjouit de ce petit coup de pub. « On a parfois quelques stars, mais clairement pas de ce niveau », conclut-elle.

Pour la petite histoire, Kim Kardashian et Kanye West étaient de passage dans le quartier pour se rendre au siège social de Jean-Paul Gaultier. Kanye West y a terminé ses derniers pilons de poulet, assis dans le canap', comme à la maison. Kim Kardashian a d’ailleurs immortalisé le moment.

JPG & KFC pic.twitter.com/tlmMZq2LAX — Kim Kardashian West (@KimKardashian) February 19, 2020

Après le vol à main armée et la séquestration dont elle a été victime en 2016, Kim Kardashian qui avait cru que le pire allait arriver lorsqu’elle a été cambriolée par des hommes armés en marge de la Fashion Week, était revenue à Paris deux ans plus tard pour le défilé Louis Vuitton à la demande de Kanye. Traumatisée par cet épisode dans la capitale, elle avait d’abord hésité, avant d’accepter : « J’espère que ce voyage sera tellement bien que je puisse commencer à me souvenir de toutes ces choses magiques sur Paris ». Comme la Tour Eiffel, le Grand Palais, les galeries d’art et donc désormais le KFC de SSD.