MUNICIPALES 2020 L'actuelle ministre de la Santé et de la Solidarité a déclaré sa candidature ce dimanche

Agnès Buzyn est la ministre de la Santé et de la Solidarité depuis mai 2017. (archives) — Thibault Camus/AP/SIPA

Le suspense n’aura donc pas duré très longtemps. C’est Agnès Buzyn, actuelle ministre de la Santé et de la Solidarité, qui remplacera Benjamin Griveaux pour la candidature LREM visant la Mairie de Paris. La ministre a déclaré sa candidature ce dimanche, deux jours après le retrait de Benjamin Griveaux.

Benjamin Griveaux, dans une campagne difficile et à la traîne dans les sondages, a annoncé vendredi ne plus briguer la Mairie de Paris après la diffusion d’une vidéo de lui à caractère sexuel. L’ex-candidat a déposé plainte. L'artiste activiste russe Piotr Pavlenski et sa compagne, une Française originaire de Metz, sont en garde-à-vue dans le cadre de cette affaire.