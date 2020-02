La rage va s’installer du côté du paisible domaine de Saint-Cloud (Hauts-de-Seine). Le 1er septembre, le festival Rock en Seine accueillera le seul concert français en 2020 groupe américain, Rage Against The Machine, ont annoncé ce lundi les organisateurs sur Twitter.

Rage Against The Machine (@RATM) sera à Rock en Seine le mardi 1er septembre pour leur seul concert en France !



Run the Jewels viendra également mettre le 🔥 au

Domaine national de Saint-Cloud avec plein d’autres artistes... #RES20 pic.twitter.com/3lcG28AEw0