Les messages choisis seront affichés sur les panneaux lumineux ce vendredi. — Boulogne-Billancourt

Un moment de romantisme dans la froideur de l’hiver. Boulogne-Billancourt (Hauts-de-Seine) propose à l’occasion de la Saint-Valentin ce vendredi, « aux amoureux boulonnais de déclarer leur amour sur les panneaux lumineux extérieurs », indique un communiqué de presse.

Ce dernier précise que « les messages sélectionnés seront diffusés tout au long de la journée du vendredi 14 février ». Pour participer, c’est simple, il suffit de se rendre sur le site de la mairie. Une initiative similaire est menée avec succès depuis plusieurs années à Lyon.

Et comme on est en pleine campagne pour les municipales, Pierre-Christophe Baguet, le maire de Boulogne-Billancourt qui se représente, « souhaite une excellente fête de la Saint-Valentin à tous les amoureux boulonnais ». On ne badine pas avec l’amour de son électorat.