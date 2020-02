Un train Transilien au départ de la gare Saint-Lazare (image d'illustration). — ClÈment Follain / 20 Minutes

Attention, si vous devez circuler dans l’Ouest parisien d’ici la fin de la semaine. Le trafic sera perturbé au moins jusqu’à vendredi sur les lignes U et L du Transilien après un éboulement de terre survenu mardi soir à Sèvres-Ville d’Avray, a annoncé ce mercredi la SNCF.

Mardi soir, « un glissement de terrain a créé soudainement un amoncellement de terre au niveau des rails, heurté par le premier train qui circulait. Celui-ci s’est arrêté quelques mètres après la gare de Sèvres-Ville d’Avray alors qu’il était partiellement engagé dans le tunnel », a expliqué la SNCF dans un communiqué.

Une maison évacuée

« Une soixantaine de voyageurs présents à bord ont été évacués en toute sécurité. Il n’y a eu aucun blessé », a précisé la société des chemins de fer. Une expertise a établi que la caténaire et le train étaient « endommagés » et « le terrain a été jugé instable », toujours selon la SNCF.

La compagnie a donc décidé d’interrompre les circulations entre Saint-Cloud et Versailles-Rive Droite « a minima jusqu’à vendredi fin de service ». Par ailleurs, une maison en surplomb a été évacuée et la route à proximité a été interdite à la circulation, par précaution.

« Des travaux de confortement vont avoir lieu dès ce soir et cette nuit. SNCF Réseau met tout en œuvre pour permettre au plus vite un rétablissement des circulations », a précisé la compagnie. La SNCF a précisé que les trains circulaient sur la ligne L entre Paris Saint-Lazare et Saint Cloud et sur la ligne U entre la Verrière et Versailles, « uniquement aux heures creuses ». « Les clients en provenance de Versailles sont invités à se reporter sur les lignes N, C et T2 ».