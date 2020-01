Isabelle Saporta, journaliste, d'abord engagée politiquement aux cotes de Gaspard Gantzer, a rejoint Cédric Villani — RUET/AGENCE1827/SIPA

La journaliste Isabelle Saporta, qui a récemment quitté la campagne du candidat Gaspard Gantzer​ et qui est la compagne du député européen écolo Yannick Jadot, a apporté son soutien à Cédric Villani qui vient de couper les ponts avec Emmanuel Macron. En opposant une fin de non-recevoir au président de la République qui lui demandait de « se rapprocher de Benjamin Griveaux », candidat LREM à la mairie de Paris, Cédric Villani a acté le divorce avec La République en marche, note l’AFP. Isabelle Saporta rejoint ainsi « un homme libre ».

« J’ai envie d’être libre »

« Je serai avec lui c’est certain, confirme-t-elle au Figaro, puisqu’il me le demande avec tant d’enthousiasme, depuis si longtemps ! Et puisqu’il a rompu avec La République en marche. J’ai envie d’être libre de mes mouvements, de ma parole, avec un homme libre. De grandir politiquement sans que jamais on ne me ramène à mon statut matrimonial », ajoute-t-elle.

Selon Franceinfo, Isabelle Saporta va pouvoir continuer à travailler activement à un rapprochement entre le dissident d’En marche et le candidat écologiste, David Belliard, pour construire cette « coalition climat » que le candidat vert souhaite également.

Le patron de LREM, Stanislas Guerini, a annoncé lundi qu’il demanderait au bureau exécutif du parti présidentiel « d’acter le fait que Cédric Villani n’est plus adhérent de la République en marche » après la décision du mathématicien de maintenir sa candidature aux municipales à Paris. Cédric Villani « ne tourne pas le dos au président de la République. C’est comme des histoires d’amour : de temps en temps, il peut y avoir des divergences de point de vue », relativise le directeur de campagne du mathématicien, Baptiste Fournier, auprès de l’AFP.