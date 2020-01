Les Champs-Elysées, le 24 novembre 2019. — CHINE NOUVELLE/SIPA

A quoi pourraient ressembler les Champs-Elysées à l’horizon 2030 ? C’est à cette question que le comité Champs-Elysées invite les Parisiens à répondre. Cette association qui regroupe 180 enseignes, restaurants et lieux culturels, et assure la promotion de l’avenue, lancera le 13 février prochain une « consultation citoyenne d’ampleur auprès des Parisiens et des Franciliens sur l’avenir des Champs-Élysées », selon un communiqué du comité.

En parallèle, une exposition intitulée « Champs-Élysées : histoire & perspectives » se tiendra à partir du 14 février au Pavillon de l’Arsenal à Paris (4e). Elle présentera « la vision de l’architecte Philippe Chiambaretta » et de son équipe et retracera « l’évolution de la "plus belle avenue du monde", analyse [ra] ses usages actuels et propose [ra] une vision de ses possibles évolutions au regard des enjeux contemporains ».

Végétaliser les Champs

A l’issue de la visite, précise le communiqué, les visiteurs seront invités à « voter sur tablette ou sur leurs smartphones pour leurs idées favorites et ajouter leurs propres propositions ». Divers thèmes seront abordés : la végétalisation de l’avenue, la piétonnisation, le développement des mobilités douces, etc. Les contributions seront rassemblées puis présentées aux pouvoirs publics en mai prochain.

Cette consultation intervient alors que les Champs-Elysées ne sont plus guère fréquentés par les Parisiens, qui « ne représentent plus que 5 % des usagers de l’avenue », indique le communiqué. Tandis que « deux tiers des passants sur les Champs-Élysées sont des touristes dont 85 % proviennent de l’étranger ».