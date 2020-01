Et les prénoms préférés des Parisiens sont...

TOP 5 Clairement et sans grande surprise, on est sur du prénom rétro

Comme en 2018, Louise et Gabriel sont les prénoms les plus donnés à Paris (illustration). — Pixabay

Louise attaque ! C’est le prénom féminin le plus donné en 2019 à Paris, nous renseigne la mairie via son site d’open data. C’était d’ailleurs déjà le cas en 2018. Il y a eu ainsi 223 nouvelles Louise l'an dernier. Suivent en peloton serré Jeanne (195), Alice et Emma (180), puis Chloé (177). On est donc sur du prénom classique.

Chez les hommes, le podium est le même qu’en 2018 avec l’indétrônable Gabriel avec 371 nouveaux nés prénommés ainsi. Suivent Adam (292) et Arthur (282). Raphaël (272) et Louis (271) sont au coude-à-coude pour compléter notre top 5. Comme chez les filles, les prénoms plébiscités sont plutôt classiques et doucement rétro. A noter tout de même, un peu de soleil méditerranéen avec la 6e place de Mohamed (213).