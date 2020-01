La façade du bâtiment principal. — Féau

Il n’aura fallu que 20 minutes pour multiplier par près de six le prix de vente. Une propriété en ruine située en plein 7e arrondissement était mise aux enchères ce jeudi à 14h au tribunal de grande instance de Paris à 6 millions d’euros. Elle a trouvé preneur pour 35,1 millions d’euros, indique un communiqué de l’agence Féau immobilier.

Cet ensemble, situé 12 rue Oudinot, d’une surface d’environ 2.000 m² comprend un bâtiment sur rue de trois étages, une cour intérieure, une villa et un grand jardin à l’arrière pour un total de 1.597 m² habitables. La propriété est située entre Le Bon Marché et les Invalides, et est voisin avec la maison d’Yves-Saint-Laurent.

Dix jours pour surenchérir

Le site appartenait à une société néerlandaise, Bellegingsmaattschapij Belensas, et était vendu dans le cadre d’une procédure de saisie par la banque américaine JP Morgan Chase, gérée par l’avocat Bruno Picard. La banque américaine était créancière d’un montant de 35,5 millions d’euros auprès de la société néerlandaise.

Néanmoins, cette opération n’est pas encore définitive. D’ici dix jours, un candidat à l’achat peut encore surenchérir à condition que sa proposition soit supérieure d’un dixième au moins, donc au-dessus de 39 millions d’euros environ.