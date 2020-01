Au local des Chinois résidents en France, on prépare le défilé du Nouvel an chinois, sans guère se préoccuper de l'épidémie de coronavirus. — G. Novello

Une épidémie de coronavirus s’est déclarée en Chine avec comme épicentre, la ville de Wuhan.

A Paris, la communauté chinoise est globalement peu inquiète. Elle préfère se focaliser sur la préparation du Nouvel an chinois.

Le coronavirus semble bien loin en ce mercredi après-midi, au local de l’association des Chinois résidents en France, rue du Temple à Paris (4e). L’effervescence qui y règne est davantage tournée vers la préparation du Nouvel an chinois qui débute le 25 janvier et sera marqué dimanche par le traditionnel défilé.

« Nous sommes en France et c’est loin de la Chine, il n’y a pas d’inquiétude », explique une responsable, tandis qu’une dizaine de jeunes filles répètent une chorégraphie à proximité de pousse-pousse, de dragons en papiers et de masques colorés. « Cette épidémie, c’est loin de la France, rassure Jean-Pierre Chen, vice-président de l’association. Il ne faut pas paniquer, ça n’a rien à voir avec 2003. Et je fais confiance en l’Etat chinois pour nous protéger. »

« Les infos télévisées chinoises en parlent beaucoup »

A Belleville, un des quartiers d’implantation de la communauté chinoise, le coronavirus n’effraie pas beaucoup plus. « Nous ne sommes pas vraiment inquiets, répond-on au local de l’association Chinois de France – français de Chine. Je n’ai rien de plus à dire à part que vous êtes le cinquième journaliste à me poser la question. » Dans un restaurant chinois non loin de là, une jeune serveuse balaie toute inquiétude : « Ce qui est en Chine est en Chine. Mes parents vivent là-bas mais ils ne m’en ont pas du tout parlé. »

Chez le magasin d’optique voisin, on ne cède pas plus à la panique, même si « les infos télévisées chinoises en parlent beaucoup ». La vendeuse de « Bonjour Pâtisserie » a une théorie sur la faible inquiétude générée par cette épidémie de coronavirus : « Les gens du quartier ne sont pas originaires de la région de Wuhan [où s’est déclarée l’épidémie], mais du Zhejiang, au sud-est de Shanghai, donc ils ne sont pas directement concernés. » Un peu plus loin, sur l’avenue Jean-Jaurès, dans la boutique La Boîte à fleurs, une jeune mère de famille rappelle que son père est rentré en Chine il y a de ça quelques jours pour le Nouvel An chinois, sans guère se préoccuper du virus grippal. Il sera toujours temps de s’inquiéter plus tard.