Municipales 2020 à paris: Que doit savoir un candidat à la mairie? — 20 Minutes

La bataille des municipales est officiellement lancée. A quelques semaines de l’élection – premier tour le 15 mars 2020, second tour le 22 mars –, les candidates et les candidats livrent leurs premières propositions, se taclent et se jaugent. Alors pour éviter de passer pour un arriviste, un parachuté, un newbie, 20 Minutes a décidé de concocter un petit quiz vidéo pour réviser. Prix du Pass Navigo, de l’œuf mayo, point le plus haut de Paris, capitaine du PSG et personnalité parisienne à ne pas fâcher… On vous dit tout dans cette vidéo accompagnée de sa musique la plus kitsch possible.