Ils « promettent d’être remboursés dans les meilleurs délais » avec cette punchline « 0 énervement, 100 % gain de temps ». Ils invitent alors à remplir un formulaire de remboursement : Nom, prénom, email, coordonnées bancaires. L’interface est en bonne et due forme à s’y méprendre. Pourtant, tout est faux. « On nous signale l’ouverture de plusieurs faux sites Internet » concernant le remboursement du passe Navigo à la suite de la grève RATP et SNCF qui a débuté le 5 décembre dernier, indique Ile-de-France Mobilités ce mercredi.

« La seule adresse valide pour les demandes de dédommagement d’un mois de passe Navigo par la RATP et la SNCF sera celle-ci : www.mondedommagementnavigo.com », rappelle-t-on au sein d’Ile-de-France Mobilités. Le site, qui est en cours de finalisation, sera ouvert d’ici la fin du mois de janvier. « Ile-de-France Mobilités met tout en œuvre pour faire fermer ce type de faux sites Internet le plus rapidement possible », ajoute le syndicat des transports.

Un remboursement quelle que soit la ligne ou le passe

Début janvier, Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et d’Ile-de-France Mobilités, a indiqué sur Twitter avoir obtenu de la RATP et de la SNCF « le remboursement intégral d’un mois de pass Navigo pour tous les Franciliens ». « Et ce, quelle que soit la ligne de transport ou le pass Navigo annuel, mensuel ou Imagine R », indiquait alors Ile-de-France Mobilités à 20 Minutes.