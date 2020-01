Benjamin Griveaux, le candidat LREM à la ville de Paris. le 29 août 2019. — Jacques Witt / SIPA

Le candidat investi par La République en Marche aux municipales à Paris, Benjamin Griveaux, se présentera en tête de liste dans le 17e arrondissement, bastion de la droite, a-t-il annoncé à l'AFP mardi.

«C'est un arrondissement qui a beaucoup changé avec le nouveau palais de justice, le quartier Martin Luther King» et qui «n'échappe pas à certaines fractures sociales, entre le nord et le sud de l'arrondissement, des populations fragiles et d'autres plus aisées, avec des enjeux urbains et de circulation», a expliqué auprès de l'AFP l'ancien porte-parole du gouvernement et député élu dans la 5e circonscription, composée des 3e et 10e arrondissements. Son choix sera entériné mercredi par le bureau exécutif et la Commission nationale d'investiture de LREM.

« L'objectif c'est d'être maire de Paris »

Des rumeurs persistantes, cet automne, faisaient état de discussions entre Benjamin Griveaux et l'actuel maire LR (Les Républicains) Geoffroy Boulard. Mais la semaine dernière, LR a choisi d'investir le maire sortant, au grand dam de sa candidate à la mairie de Paris, Rachida Dati, qui a menacé de prendre « toute (sa) liberté dans cette campagne », avant de calmer le jeu dans une lettre au parti lui demandant des «garanties» de soutien.

Benjamin Griveaux, interrogé par l'AFP sur la décision qu'il prendrait s'il perdait la bataille de Paris mais venait à gagner le 17e arrondissement, où LREM réalise d'excellents scores, a éludé la question et rappelé que son «objectif c'est d'être maire de Paris».

Après son investiture en juillet, Benjamin Griveaux met ainsi fin au suspense alors qu'on le disait probable candidat dans le 12e arrondissement face au premier adjoint et directeur de campagne d'Anne Hidalgo, Emmanuel Grégoire.

Cette annonce survient quelque jours après les déclarations de candidature à ses côtés de la secrétaire d'État chargée de l'égalité entre les femmes et les hommes Marlène Schiappa (14e arrondissement) et du député et patron de LREM Stanislas Guerini, candidat en position non-éligible dans le 17ee arrondissement.