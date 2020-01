Que faire à Paris ce samedi 18 janvier ?

Lumière et Big Ben de la Belle et la Bête semblent avoir un peu trop fait la fête — Rex Club

Bande de Filles All Night Long

Soirées > Electro - 127 rue Saint Maur, 75011, Paris - 5 euros

Retrouvez Bande de Filles ALL NIGHT LONG ce samedi 18 janvier au 1999 ! Le collectif Bande de Filles unit les djs Arabella Coste, LeLeon et Naajet Spaciale autour d'une volonté de mettre en avant les femmes dans la musique électronique en leur offrant un espace d'expression. Entre House et Techno, chacune apporte sa personnalité et ses influences musicales pour offrir au public un voyage singulier.

Charlie Chaplin jouant du trombone - Philharmonie de Paris

Charlie Chaplin - L'homme orchestre

Culture > Expo - 221 Avenue Jean Jaurès, 75019 Paris, France - 6-11 euros

Confrontant l’art cinématographique de Chaplin à de nombreuses œuvres, machines, partitions et manuscrits, cette exposition restitue toute l’« éloquence » de son génie, dont l’influence s’étend des avant-gardes à la culture populaire. Scrutant tout ce qui, dans son oeuvre, fait « bruit », et « parle » aux yeux aussi bien qu’à l’oreille, elle montre combien la recherche d’une expression sonore et musicale catalyse son imaginaire tout entier.

Affiche du Misanthrope mis en scène par Chloé Lambert et Nicolas Vaude - Ben Dumas

Le Misanthrope

Spectacles > Classique - 5 Rue des Vignes 75016 - 11-38 euros

Le jeu social et amoureux guide cette création fidèle à Molière : faire rire avec le portrait d'un homme obsédé par son désir de vérité. Il est question ici de donner à voir l'Alceste que nous avons tous en nous. Et faire de Célimène, une femme « moderne », que le veuvage rend maître de son désir, pour un temps.

Couleurs vives et silhouette féminine pour le visuel de Piaf à Marie-Line - Carine Simon

De Piaf à Marie-Line

Live > Chanson française - 6 rue Pierre au Lard 75004 - 16-22 euros

Comment redécouvrir les chansons de Piaf en 2020 à travers de nouveaux arrangements sans imitation et découvrir les chansons de Marie-Line weber ? Un subtil mélange de deux répertoires qui finissent par ne faire qu'un. Spectacle bourré d'énergies et d'émotions. Du rire aux larmes il n'y a qu'un pas.

Visuel ethnique pour la soirée Utopia: Niakha au Nouveau Casino - Caroline Sié

Utopia : Niakha

Soirées > Electro - 109 rue oberkampf, 75011, Paris - 9-15 euros

Bienvenue dans l'Utopia : Niakha. Prêt pour un nouveau voyage, accrochez vos pagnes. Pourquoi Niakha, du dialecte soninké (Sénégal) ? Ça se traduit par musique et danse. Simple, clair, efficace. Le temps d'une nuit, plongez dans l'univers mystique d'Utopia. Le concept : un lieu avec un sentiment de bien être; du rêve à l'acte, de l'idéal et du réel; accueillir de belles personnes dans un respect mutuel. Au menu, des performances: Funki Sign avec une scénographie complète; Paillettes d'amour sera présent de 00h à 3h et vous fera briller de mille feux jusqu’au petit matin grâce à leurs produis écologiques & renouvelables. Côté son, on est toujours bons avec Maggie, Turnbalism et guest.

Illustration onirique pour la nuit de la lecture des Grands Voisins - Mathis de Guibert

Nuit de la lecture : les voix s'allument

Soirées > Afterwork - 74 avenue Denfert Rochereau, 75014, Paris - Gratuit

À l’occasion de la 4ème édition de La Nuit de la Lecture, écrivains, gens de théâtre et artistes amoureux des mots présents aux Grands Voisins ont voulu se prêter au jeu. Pour une soirée, les lumières, chances de la lecture, feront de la Pouponnière un singulier salon d’échanges et de partages littéraires. Lectures individuelles, lectures collectives, écoute de voix, musiques, installation immersive, seront rythmées par l’obscurité et la lumière. Avec la participation malicieuse de Sara Bourre, Irina Breitenstein, Fred Griot, Anne Mulpas, Ariel Spiegler et la troupe de théâtre des Grands Voisins. Pensez à apporter un livre !

Le rappeur originaire de Tottenham, Headie One - Danny North

Headie One

Live > Hip hop / RnB - 120 Boulevard de Rochechouart, 75018 Paris, France - 16 euros

Pour ce qui est du style, si vous aimez Stormzy ou bien Octavian alors vous devriez sans problème accrocher à la musique de Headie One. Avec le titre Both dans lequel il sample habilement un morceau des années 90 d’Ultra Naté, l’artiste propose un son efficace et incisif qui n’est pas sans rappeler un certain Vossi Bop.

L'équipe du Studio 13/16 - Le Studio 13/16

Les 10 ans du Studio 13/16

Culture > Festival - place Georges-Pompidou, Paris - Gratuit

Le Studio 13/16 fête ses 10 ans ! Es-tu prêt à mettre des paillettes dans ta vie ? Ouvert depuis septembre 2010, le Studio 13-16 a accueilli près de 80 000 adolescent.es et donné à voir les travaux de plus d’une centaine d’artistes et collectifs. Premier et unique espace de programmation dédié exclusivement aux jeunes dans une institution culturelle ! En ce jour de fête, différents ateliers, concerts, stands, visites et autres animations (danse, sérigraphie, barbe à papa, stand à paillettes, jeux concours Adidas...) seront proposées au Studio et directement dans le musée.

Peinture d'une nuit étoilée et d'un visage en lettrage arabe - Marc Domage

L'Oeil et la Nuit

Culture > Expo - 19 Rue Léon, 75018 Paris, France - Gratuit

Du 19 septembre 2019 au 09 février 2020, l’Institut des Cultures d’Islam présente “L’œil et la nuit”, exposition curatée par Géraldine Bloch. Les œuvres de dix-huit artistes originaires d’Afrique, du Moyen-Orient et d’Europe interrogent notre perception du monde de la nuit, entre profane et sacré, réel et imaginaire.

Le trio volcanique de Bande de Filles, composé de Arabella Coste & Naajet Spaciale - Bande de Filles

La Mamie's Trip all night long

Soirées > Electro - 5 boulevard Poissonnière, Paris - 17-20 euros

Exercice favori des mémés, le all night long, aura lieu cette fois dans un lieu un peu spécial. Le Rex Club Paris, des automatiks au soirée du dimanche soir, à une place à part dans le coeur de La Mamie's. Le premières armes musicales se sont faites là bas. Rendre donc à César ce qui est à César. La Mamie’s est un collectif de DJs et organisateurs d'événements fondé en 2007 pour promouvoir l'esprit d'une fête libre et décomplexée. Créatrice d'ambiance elle est en perpétuelle recherche du lieu où l’âme festive règne, où la passion de la musique se partage. Bâtie autour de l'amour du vinyle, La Mamie's cherche la qualité. Elle déniche ses perles rares en écumant les disquaires. Ses sélections musicales sentent le Groove, peu importe les styles car la musique n'a pas de frontières.