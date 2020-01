TOUTATIS Ces postes concernent notamment les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de l’accueil, de la vente, du spectacle et des services techniques

Une attraction au Parc Asterix. — A.Sobczyk

Le Parc Astérix recrute. Pour cette nouvelle année, 1.000 postes sont à pourvoir pour accueillir et accompagner des milliers de visiteurs chaque jour. Et ce notamment dans les secteurs de l’hôtellerie, de la restauration, de l’accueil, de la vente, du spectacle et des services techniques, annonce le parc, qui a enregistré en 2019 un record, avec 2,3 millions de visiteurs.

« Le parc recrute particulièrement en hôtellerie »

« Des offres d’emploi sont proposées pour tous les profils, du débutant en quête d’une première expérience au candidat expérimenté ou celui en reconversion qui souhaite rejoindre le Parc Astérix », note-t-on au sein de la direction. Et de préciser : « le Parc recrute particulièrement en hôtellerie, avec l’ouverture de l’hôtel Les Quais de Lutèce : des postes sont à pourvoir en cuisine, en salle, à la réception et à l’entretien ; mais tous les secteurs sont concernés : restauration, accueil, vente, technique, ainsi que le milieu artistique ».

Le 18 janvier prochain, le Parc Astérix organisera un forum de l’emploi, à La Cité Suspendue, un hôtel du parc, ouvert à tous ceux qui aimeraient découvrir les métiers proposés.