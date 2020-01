Un véhicule des pompiers. Illustration. — B. Colin - 20 Minutes

Un accident dramatique. Une fillette de 11 ans est morte écrasée par un poids lourd ce lundi matin, rue George-Sand, dans le 16e arrondissement, révèle Le Parisien. Selon les informations du quotidien, la victime partait à l’école, accompagnée par un parent. Alors qu'elle traversait le passage piéton avec le feu piéton au vert, le chauffeur de poids lourd ne l’aurait pas vue.

Chauffeur en garde à vue

Une fois sur place, la police a établi un périmètre de sécurité. Les pompiers ont pratiqué une réanimation cardiaque pendant quarante minutes. En vain. Le chauffeur du poids lourd a été placé en garde à vue, note Le Parisien. Inconnu des services de police, il a été soumis à un alcootest, qui s’est révélé négatif. L’enquête a été confiée au service de traitement judiciaire des accidents (STJA).

« Profondément catastrophée et attristée par le drame survenu ce matin dans le quartier d’Auteuil. Je ne cesse de penser aux parents et à la famille de la fillette victime de l’accident. Mes prières et mes pensées sont en direction de sa famille et de ses proches », a partagé sur Twitter, Celine Boulay-Esperonnier​, sénatrice de Paris et élue du 16e arrondissement.