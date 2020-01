FAKE OFF Une vidéo dans laquelle la maire de Paris lance : « On fait tout pour que les Parisiens n’aient plus de voiture » circule sur les réseaux sociaux. Si la citation est authentique, la vidéo a été tronquée

Une vidéo d'un chauffeur de taxi interrogeant Anne Hidalgo a été tronquée. — Jacques Witt/SIPA

Une vidéo dans laquelle Anne Hidalgo apparaît agitée circule sur les réseaux sociaux.

On y entend la maire de Paris lancer : « on fait tout pour que les Parisiens n’aient plus de voiture et qu’ils puissent prendre le taxi ».

La vidéo et la citation ont été tronquées.

« Le pays est au bord du chaos », alerte un internaute, le 10 janvier sur Twitter. La raison de son inquiétude ? Une vidéo de 14 secondes, dans laquelle apparaît Anne Hidalgo. La maire de Paris, qui a annoncé ce samedi être candidate à sa succession, y apparaît décontractée. En dehors du champ, une voix masculine lui demande : « Qu’est-ce qu’on dit aux taxis ? » L’élue répond, selon cette vidéo : « Je vous dis qu’on fait tout pour que les Parisiens n’aient plus de voiture et qu’ils puissent prendre le taxi, donc bonne année à vous ».

Le pays est au bord du chaos 🆘🆘 pic.twitter.com/EMz5mD51yN — FUSCO10 (@FUSCO101) January 10, 2020

La vidéo a été reprise par plusieurs comptes Twitter et Facebook pour dénoncer la politique de la maire de Paris. Toutefois, des éléments dans la vidéo invitent rapidement à la prudence : le son et l’image sont désynchronisés et la vidéo semble avoir été coupée.

La vidéo originale a été tournée le 8 janvier par Hocine Yousfi, un chauffeur de taxi parisien. Il l’a mise en ligne le jour même. Sa vidéo est bien plus longue que la vidéo qui a circulé sur les réseaux sociaux. Pendant 34 secondes, Anne Hidalgo adresse ses vœux aux chauffeurs de Paris, sur un ton plus calme que ne le laisse penser la courte vidéo.

La maire de Paris leur souhaite « une très très belle année. D’abord, profitez de la vie avec vos familles. Je vous souhaite le meilleur autour de vous, du bonheur, de la douceur, de l’amour, du travail. Les taxis à Paris ont du travail parce qu’on fait tout pour que les Parisiens n’aient plus de voiture et qu’ils puissent prendre le taxi, le vélo et la marche à pied, donc bonne année à vous. »

Mme Anne Hidalgo maire de la plus belle ville du monde souhaite à tous les taxis parisiens une excellente année 2020.

La vie est belle en taxi à pied et à vélo dans paris #paris #taxi @Anne_Hidalgo @apcmafrance @alaingriset @bernard_stalter @MBourreauCMA @ParisAMDParis @Paris pic.twitter.com/EsJIaucGBH — taxis (@hocinetaxi) January 8, 2020

La vidéo a été tournée à l’Hôtel de Ville le 8 janvier, pendant la soirée musicale du Nouvel An. « On n’a rien préparé, détaille Hocine Yousfi à 20 Minutes. Quand la musique classique a été terminée, il y a eu un buffet et c’est au tout début du buffet qu’elle m’a vu. » Le chauffeur demande alors à la maire de Paris ses vœux pour les taxis.

Tous deux se connaissaient déjà : en mai, ils avaient tourné une vidéo dans le taxi d’Hocine Yousfi. Cette première vidéo n’avait pas été préparée, soutient le chauffeur. Celui-ci, très actif sur les réseaux sociaux, publie régulièrement des vidéos avec les clients qu’il véhicule dans Paris. Après cette première rencontre, Anne Hidalgo était venue visiter l’école de chauffeurs de taxi fondée par Hocine Yousfi.

Dans leur première vidéo en mai, Anne Hidalgo parle déjà de la diminution du nombre de voitures particulières dans Paris. La maire de Paris est engagée depuis plusieurs années dans une politique de réduction du trafic automobile dans la capitale, un engagement qu’elle renouvelle pour sa campagne. Hocine Yousfi se dit « énervé » par l’usage qui est fait de sa vidéo sur les réseaux sociaux. « Je n’ai rien à voir là-dedans », lance-t-il.

Le compte Twitter « Paris en com » (une allusion au slogan de campagne d’Anne Hidalgo, « Paris en commun ») reconnaît auprès de 20 Minutes être à l’origine du montage de 14 secondes qui circule sur les réseaux sociaux. Qui se cache derrière ce compte ? Le ou les administrateurs n’ont pas souhaité lever le mystère sur leur identité. Ils présentent « Paris en com » comme un compte « parodique », qui relaie des contenus opposés à la maire de Paris.

Sollicitée par nos soins, l’équipe de campagne d’Anne Hidalgo n’a pas donné suite à notre demande.

