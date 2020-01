ILE DE FRANCE Le trafic du RER A et B passe à un train sur deux toute la journée

Le 10 décembre 2018, à Paris (12e). Une entrée du RER A et du métro (lignes 1, 2, 6 et 9), place de la Nation. — Clément Follain / 20 Minutes

Ce lundi, le trafic RATP connaîtra quelques améliorations a indiqué le groupe ferroviaire sur son site, notamment avec les RER A et B, qui passent à la fréquence d’un train sur deux toute la journée.

Toutes les lignes de métro seront au moins partiellement ouvertes, mais seulement deux marcheront parfaitement, la 1 et la 14. A l’exception de ces deux lignes automatisées, toutes les autres ne fonctionnent pas sur l’entièreté de la journée, et avec en plus un trafic très réduit. Ne vous attendez pas donc à une partie de plaisir dans le métro.

[Mouvement Social]⚠️Pour le 13/01, la #RATP prévoit un trafic encore perturbé, mais avec une très nette amélioration sur le RER. Toutes les lignes de métros seront ouvertes en journée. Le trafic sera quasi normal sur le tram, et 4 bus sur 5 circuleront.⬇️https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/pbHOOLq7LM — RATP Group (@RATPgroup) January 12, 2020

Pour ce qui est des bus et des tramways, le trafic devrait être quasiment normal, avec notamment quatre bus sur cinq. La grève à la RATP, contre le projet de réforme des retraites, dure depuis le 5 décembre.