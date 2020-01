TRANSPORTS Alors que depuis 35 jours, les réseaux RATP et SNCF sont perturbés par la grève contre la réforme des retraites, Valérie Pécresse annonce ce mercredi le « remboursement intégral du Passe Navigo » pour le mois de décembre

Le 10 décembre 2018, à Paris (12e). Une entrée du RER A et du métro (lignes 1, 2, 6 et 9), place de la Nation. — Clément Follain / 20 Minutes

Valérie Pécresse, présidente de la région Ile-de-France et d’Ile-de-France Mobilités, a indiqué sur Twitter avoir obtenu de la RATP et de la SNCF « le remboursement intégral d’un mois de Passe Navigo pour tous les Franciliens ». « Et ce, quelle que soit la ligne de transport ou le Passe Navigo annuel, mensuel ou Imagine R », a confirmé Ile-de-France Mobilités à 20 Minutes. Pour se faire rembourser, Valérie Pécresse annonce l’ouverture d’une « plateforme internet mondedommagementnavigo.com d’ici la fin du mois ».

Dédommagement #Grèves: je viens d’obtenir de la #SNCF et de la #RATP le remboursement intégral d’un mois de #PassNavigo pour tous les Franciliens. Un geste attendu par tous les voyageurs. @IDFmobilites ouvrira une plateforme internet https://t.co/zFh3BKaS5r d’ici la fin du mois — Valérie Pécresse (@vpecresse) January 8, 2020

La grève contre la réforme des retraites a commencé le 5 décembre, soit depuis 35 jours ce mercredi. Les trafics RATP et SNCF sont particulièrement perturbés depuis. Ce jeudi, la RATP et la SNCF annoncent un trafic très perturbé en Ile-de-France.