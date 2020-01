VOUS TEMOIGNEZ Un métro sur cinq et seulement entre 6h30 et 9h30, quai bondé… Le repos retrouvé pendant les vacances, déjà ruiné par une première journée à batailler pour aller au travail ? Racontez-nous vos galères et vos trucs pour les contourner

Un couloir de métro à Paris le 13 décembre 2019. — Michel Euler/AP/SIPA

Chanceuses personnes, vous avez bénéficié de vacances pendant les fêtes et vous n’avez repris le travail que ce lundi. Avant même d’avoir pu lancer « Bonne année, meilleurs vœux ! » à vos collègues, vous avez dû calmer un accès de stress. La raison ? La grève dans les transports parisiens contre la réforme des retraites et ce métro encore plus bondé que d’habitude. Et ce soir, en aurez-vous un pour rentrer chez vous ?

Depuis plus d’un mois, le trafic RATP est chaotique voire nul. Comment vous organisez-vous au quotidien pour rejoindre votre lieu de travail ? Avez-vous trouvé des subterfuges pour la contourner comme dormir sur votre lieu de travail ou chez des amis ? En êtes-vous de votre poche pour venir travailler ?

Racontez-nous vos galères, le stress du bulletin RATP de 17h avec le trafic du lendemain… Pour ça rien de plus simple, il vous suffit de remplir le formulaire ci-dessous. Merci.