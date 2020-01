Trafic perturbé à la station Chatelet, le 17 décembre dernier, en plein mouvement de grève de la RAPT conte le projet de réforme de retraites. — Lionel BONAVENTURE / AFP

Un mois de grève tout juste… Le mouvement social lancé le 5 décembre dernier à la RATP contre la réforme des retraites reste d’actualité en ce début d’année, alors que les vacances touchent à leur fin et que les négociations entre gouvernement et syndicats reprennent officiellement ce mardi. En clair, pas de sortie de crise en vue et des conditions de transport pour les usagers qui devraient encore être très perturbées ces prochains jours.. 20 Minutes fait le point.

Le trafic s’est-il amélioré ?

Contrairement à la SNCF, la RATP ne communique pas le nombre de grévistes. En fin de semaine dernière, dans ses prévisions de trafic, la régie de transport faisait état d’un trafic encore « très perturbé », tout en notant des améliorations. Vendredi par exemple, le trafic était annoncé « normal » sur le tramway et la RATP communiquait sur « quinze lignes de métro ouvertes sur seize ».

[Mouvement Social]15 lignes de métro sur 16 seront ouvertes : les lignes 1, 14 et Orlyval fonctionneront normalement toute la journée, 13 autres lignes seront assurées partiellement. Les trains du #RERA et #RERB circuleront de 6h30 à 19h30 et 3 #bus sur 4 en moyenne circuleront. pic.twitter.com/sEG4yXZVqW — RATP Group (@RATPgroup) January 2, 2020

Un raccourci qui ne plaît guère à l’association d’usagers « Plus de trains » au regard du trafic encore très réduit sur la quasi-totalité des lignes à l’exception de celles automatisées [1 et 14]. « Vendredi, le taux de service global dans le métro n’était que de 30 % par rapport à la normale, insiste Arnaud Bertrand, son président. Soit 1 % de plus que la veille. » Certes, la situation tend à s’améliorer. « Ce taux n’était que de 17 % les premiers jours de grève, concède-t-il. Il faudrait au moins atteindre un taux global de 75 % par rapport à la normale pour avoir un trafic plus ou moins fluide. »

Plusieurs interventions média hier demain & lundi

Pour décrire l’exaspération des usagers après 30 jours de grève dure

Pour rappeler que le métro est très perturbé malgré les messages optimistes de la RATP

Pour demander le remboursement rapide de 100% du Pass Navigo de décembre. — Plus de Trains (@Plusdetrains) January 2, 2020

Pourquoi certaines lignes de métro fonctionnent et d’autres pas ?

L’ouverture des lignes se décide la veille pour le lendemain en fonction des effectifs disponibles. « Nous n’avons pas de visibilité à long terme, explique-t-on à la RATP, c’est pour cette raison que nos prévisions de transports sont annoncées à 17 heures. Parfois, lorsque nous avons des effectifs supplémentaires le matin, nous ouvrons dans la journée des tronçons supplémentaires. » Chaque conducteur étant affecté à une ligne spécifique, l’ouverture se fait au cas par cas, en fonction du nombre d’agents roulants sur chaque ligne. Seule exception : la ligne 7 bis. « Il s’agit du même vivier de conducteur que pour la ligne 7. Nous préférons privilégier cette dernière qui traverse Paris de part en part. » L’ouverture ou non d’une station dépend également du personnel disponible, agent de maintenance, de sécurité, d’accueil. Lorsque la RATP ne dispose pas du nombre d’agents nécessaire pour ouvrir toutes les stations d’une ligne, la régie des transports assure privilégier des stations centrales ou avec des correspondances.

Quid du Pass Navigo ?

Bien que les portillons soient ouverts dans la plupart des stations, la RATP rappelle que les usagers des transports en commun restent dans l’obligation de se munir d’un titre de transport. Certes, les contrôles sont moins fréquents en période de grève, mais ils peuvent se produire. En revanche, la RATP affirme « qu’un dédommagement sera mis en place à la fin du mouvement », sans toutefois en préciser les modalités.

Dès le début du conflit, Valérie Pécresse, présidente de la région et d’Ile-de-France Mobilités a indiqué que le « si le service minimum n’était pas assuré », elle demanderait le remboursement des voyageurs auprès de la RATP et la SNCF. « Pour l’instant, nous avons obtenu un accord de principe mais les modalités, notamment qui sera dédommagé et de combien, restent à définir », indique-t-on au siège d’Ile-de-France Mobilités. Une rencontre avec les deux entreprises de transports est prévue dans la semaine.

Et à quoi s’attendre ce lundi ?

Plusieurs phénomènes seront en balance. D’un côté, le mouvement de grève pourrait reprendre de plus belle avec la fin des vacances et la reprise officielle des négociations, ce mardi. « De l’autre, du personnel non-gréviste de la RATP pourrait revenir de vacances, note Arnaud Bertrand. Quoi qu’il en soit, on s’attend à une nouvelle journée compliquée. »