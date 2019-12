Les Parisiens bloqués dans le métro le 10 décembre 2019. — CHINE NOUVELLE/SIPA

Le trafic RATP sera encore très perturbé ce mardi, jour du réveillon du Nouvel an. Il n’y aura encore que deux lignes de métro fonctionnant parfaitement, à savoir les fameuses lignes 1 et 14, automatiques.

Pour le reste des lignes, accrochez-vous : les lignes 2, 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 ne circulent que de 6 h 30 à 9 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 30, avec un trafic très ralenti. La ligne 11 ne circulent qu’aux heures de pointe du matin, la ligne 3 bis (pour ceux qui la prennent) ne circulent qu’entre 13 h et 18 h, et la ligne 6 et 12 ne circulent qu’aux heures de pointes du soir. A chaque fois, il faudra compter moins de trains qu’à l’accoutumée, donc un risque de wagons bondés.

[Mouvement Social]⚠️Le trafic pour le mardi 31 décembre restera très perturbé, avec une offre similaire au lundi 30 sur le #métro et #RER #RATP. Le détail des prévisions⬇️et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/HNFsoOwOJ8 — RATP Group (@RATPgroup) December 30, 2019

Les lignes 7 bis (pour ceux qui la prennent) et 13 seront elles complètement fermées. Les tramways auront quasiment tous un trafic normal, il faudra compter trois bus sur quatre, et pour ce qui est des RER, il y aura un RER A sur deux. Le RER B comptera un train sur deux en heures de pointe, et un train sur trois le reste du temps.