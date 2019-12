Un agent de la RATP gère les flux de voyageurs à la station Châtelet. — Lionel BONAVENTURE / AFP

C’est devenu une tradition comme le calendrier de l’Avent : chaque jour, la RATP publie ses prévisions pour le lendemain. Et ce lundi, le trafic sera encore fortement interrompu. Une fois de plus, seules les lignes de métro 1 et 14, automatiques, circuleront normalement. Les lignes 7 bis (pour ceux qui la prennent) et 13 seront elles complètement fermées.

Pour le reste des lignes, c’est un peu complexe : les lignes 3, 4, 5, 7, 8, 9 et 10 ne circulent que de 6 h 30 à 9 h 30 et de 16 h 30 à 19 h 30, avec un trafic très ralenti. Les lignes 2 et 11 ne circulent qu’aux heures de pointe du matin, la ligne 3 bis (pour ceux qui la prennent) ne circulent qu’entre 13 h et 18 h, et la ligne 6 et 12 ne circulent qu’aux heures de pointes du soir.

Du mieux pour le tram

Les tramways auront quasiment tous un trafic normal, il faudra compter trois bus sur quatre, et pour ce qui est des RER, un RER A sur deux et un RER B sur trois circuleront.