Une très légère amélioration. Alors que cinq lignes de métro devaient être totalement fermées ce jeudi 26 décembre à Paris, en raison de la grève contre la réforme des retraites, seules quatre (3 bis, 5, 7 bis, 13) le sont au final, a indiqué la RATP. La ligne 6 a en effet pu ouvrir partiellement ce matin, entre 06h30 à 09h30, entre Nation et Bercy. Un train sur quatre est assuré sur ce tronçon, selon les prévisions.

Par ailleurs, les lignes 3, 4, 7, 8, 9 et 10 fonctionnent partiellement aux heures de pointe. La 2 et la 11 sont ouvertes uniquement pour le pic du matin, tandis que la 12 le sera ce soir. Seules les lignes automatiques 1 et 14, ainsi que la ligne Orlyval, fonctionnent normalement.

Trafic presque normal pour le tram

Par ailleurs, conformément aux prévisions, un RER sur deux circule sur la ligne A, ainsi qu’un sur 3 sur la B, en heures de pointe. Le trafic est « quasi normal » pour les tramways parisiens, et deux bus sur trois circulent.

Le mouvement de contestation, lui, entre dans sa quatrième semaine.