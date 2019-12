Logo la RATP. (Illustration) — V. WARTNER / 20 MINUTES

Le syndicat Info’Com-CGT a remis mardi un chèque de 250.000 euros issus de sa caisse de grève aux salariés de la RATP, au 20e jour de la grève dans les transports contre la réforme des retraites, a constaté un journaliste de l’AFP.

« C’est le soutien concret d’une grande partie de la population. On reçoit des chèques de partout en France, des salariés du privé, des enseignants, des retraités », a expliqué à l’AFP Marianne Ravaud, secrétaire générale adjointe du syndicat CGT des salariés de l’information et de la communication. « On a des petits dons d’une dizaine d’euros. Des gros, de plusieurs centaines… », a-t-elle poursuivi, en marge de la remise de ce chèque devant le siège de la RATP à Paris.

« Cette cagnotte, elle est là pour le symbole »

« A partir du moment où la grève entre au 20e jour, il y a une dimension de sacrifice. Cette cagnotte, elle est là pour le symbole », a commenté Eliott Exbrayat (Solidaires RATP), jugeant que « c’est symbolique par rapport à la peine financière, mais ça démontre aussi l’union syndicale et c’est un soutien moral ».

« Souvent, les grévistes ne demandent pas parce qu’il y a une sorte de fierté. Cela montre aussi la dimension interprofessionnelle », a-t-il poursuivi, promettant que son syndicat irait « soutenir les autres grévistes dans les jours à venir ».

« On a déjà récolté plus de 800.000 euros » depuis le début de la grève le 5 décembre, a souligné Jean-Luc Kravitz, militant d’Info’Com-CGT.