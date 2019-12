La RATP (Photo d'illustration). — Mario FOURMY/SIPA

Six lignes de métro resteront fermées à Paris lundi en raison de la grève contre la réforme des retraites, et seules les lignes automatiques 1 et 14 ainsi que la ligne Orlyval fonctionneront normalement, a annoncé la RATP ce dimanche.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera encore perturbé, mais avec une amélioration globale ce lundi 23 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous ⬇️ et sur https://t.co/7OhMS4j8Sg pic.twitter.com/w5djhaGipm — Service client RATP (@ClientsRATP) December 22, 2019

Les lignes 4, 7, 8, 9 et 10 seront assurées partiellement aux heures de pointe, les lignes 2 et 11 seront ouvertes pour la pointe du matin et la ligne 3 pour la pointe du soir, précise la régie, tandis que pour le RER, un train sur deux circulera sur la ligne A et un train sur 3 sur la ligne B en heures de pointe.