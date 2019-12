Logo la RATP. (Illustration) — V. WARTNER / 20 MINUTES

Vous voulez prendre le métro ce dimanche à Paris ? Direction les lignes 1 et 14, et puis c’est tout. En raison de la grève dans les transports contre la réforme des retraites, la RATP a annoncé un trafic des métros « très réduit » ce dimanche. En effet, seules les lignes automatiques fonctionneront (dont l'Orlyval); les autres seront interrompues.

Les trams 2, 5, 6, 7 et 8 circuleront normalement.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera très réduit dimanche 22 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous ⬇️ et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/qEPLk4lBF2 — RATP Group (@RATPgroup) December 21, 2019

Le trafic sera « très perturbé » les RER A et B: le RER A sera fermé toute la journée (sauf entre Nanterre préfecture et Cergy) et seul un RER B sur trois fonctionnera "au départ de Massy et de Robinson en direction de Gare du Nord uniquement entre 12h et 18h", a précisé la RATP.

Le trafic sera « perturbé » sur les trams 1, 3a et 3b ainsi que sur les lignes de bus.

Un trafic encore très limité lundi

La RATP indique par ailleurs qu'en l’état des prévisions connues, le trafic pour la journée du lundi 23 décembre devrait être très perturbé. Là encore, les lignes 1, 14 et Orlyval fonctionneront toute la journée.