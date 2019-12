Un agent de la RATP gère les flux de voyageurs à la station Châtelet. — Lionel BONAVENTURE / AFP

Le trafic sera « encore perturbé » samedi à la RATP, qui annonce huit lignes de métro toujours fermées, mais « avec une amélioration globale » tandis que dimanche le trafic sera « très réduit », indique ce vendredi la régie dans un communiqué.

Samedi, la RATP concentrera ses efforts sur l’après-midi pour garantir un service minimum entre 13h et 18h pour les métros et entre 12h et 18h pour les RER (1 train sur 2 sur le RER A et 1 sur 3 sur le B). Les tramways connaîtront un trafic « quasi normal » et 2 bus sur 3 circuleront.

[Mouvement Social] ⚠️ Le trafic sera encore perturbé samedi 21 décembre sur les réseaux #métro et #RER #RATP mais une amélioration globale par rapport aux jours précédents. Le détail des prévisions est disponible ci-dessous ⬇️ et sur https://t.co/OElUNYGYky pic.twitter.com/o2rlr9AbM2 — RATP Group (@RATPgroup) December 20, 2019

